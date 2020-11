“El tiempo dirá”: las primeras declaraciones de Donald Trump tras denunciar fraude en los comicios de EEUU

Trabajadores de la elección contando votos en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. REUTERS/Ricardo Arduengo TPX IMAGES OF THE DAY

El presidente electo, el demócrata Joe Biden, ganó los comicios presidenciales en Georgia, mientras Trump lo hizo en Carolina del Norte , lo que no cambia el resultado de las elecciones a nivel nacional en las que el ex vicepresidente fue declarado vencedor, según las proyecciones de medios de comunicación.

Aún sin felicitar a su rival, declarado ganador el sábado según proyecciones de medios en base a resultados oficiales, Trump afirmó: “No vamos a ir a un confinamiento”, prometió. “Yo no iré. Este gobierno no irá a un cierre”.

