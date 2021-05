El tiempo de la lectura y la oralidad

Esto concuerda perfectamente con un estudio de Laura Benadiba, especialista en metodología de la historia oral. Ella afirma que “la historia oral no es simplemente la voz del pasado, es un registro vivo de la interacción completa entre el pasado y el presente con casa individuo y en la sociedad” . El tiempo de la oralidad es una relación armoniosa entre la memoria, el presente y el futuro. Es una construcción sociocultural que se relata a sí misma y al mismo tiempo evoca, descubre, duda y propone. La narración oral no solo ayuda a poner en perspectiva el pasado con su relación en las prácticas cotidianas del presente; también ayuda a pensar esa relación y su influencia en la manera como imaginamos el futuro.

