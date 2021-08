El testimonio del periodista chileno Jorge Said, atrapado en Kabul

Jorge Said es el único periodista latino que en este momento se encuentra en Kabul, Afganistán, nación que ahora es controlada por el movimiento talibán. Llegó a ese país el pasado 3 de agosto para hacer una serie de documentales, y planeaba abandonar el país el pasado lunes, pero quedó en medio del caos.

Estuvo en el aeropuerto el día en que se desató la crisis, pues debía entrevistar a líderes chiitas. Allí, personal de seguridad lo arrestó por estar grabando, pero luego le dijeron “váyase que los talibanes ya estaban a dos kilómetros”. Y, en medio de la anarquía, fue hacia el centro de la ciudad. Le tomó cinco horas llegar a su hotel. Caminó más de 20 kilómetros porque el tráfico había parado las calles y se tuvo que bajar del carro que lo transportaba.

“Se escuchan ahora muchos helicópteros, la gente arrancando por todos lados, hay muchos carros, ambulancias, se escuchan tiroteos”, contó a través de su cuenta de Instagram.

Está hospedado en un hotel en Kabul “de alta seguridad” que −según ha narrado a medios internacionales− está cerca de las embajadas. Anoche en una entrevista que concedió a Camilo Egaña, de CNN, contó que el talibán ya visitó su hotel, y que su equipo de producción local, y traductores” está amenazado de muerte”.

“Lo primero que hicieron fue desarmar a los 50 guardias, me parecía ridículo verlos vestidos de civil y, sin sus metralletas y sus armas, nos mandaron un mensaje diciendo: ‘la policía corrupta e infiel de Kabul ya no continúa, somos nosotros los que asumimos la protección de ustedes’, y a los extranjeros que están, en este caso a mí, me vinieron a dejar una carta diciendo que ‘por favor no sintiéramos peligro ni temor porque ellos estaban en control del hotel, y también los otros extranjeros’. Dijeron que traían unas listas que han sido muy sanguinarias y que están alojados en este hotel, supongo que se refieren a algunos oficiales de las fuerzas afganas (…)”, narró Said desde Kabul.

También contó que las mujeres no salen de sus habitaciones, y que cerca de su hotel hay 250 mil refugiados que duermen en las calles, sin ningún tipo de protección. Kabul no tiene agua potable, y cada 15 minutos se corta la energía eléctrica. Por el momento −dijo− no les falta la comida. “No hay dinero en los cajeros, no hay electricidad, yo he salido dos veces a darle la vuelta al hotel, y avanzo 50 metros, y cuando los veo… me doy vuelta inmediatamente y trato de irme grabando con un teléfono celular. Si nos ven grabando en las calles nos quitan las cámaras, los teléfonos…”, narró.

Calificó lo que pasa en Afganistán de “catástrofe humanitaria”.

LAS MUJERES

Durante su estadía en Afganistán, el chileno entrevistó a varias mujeres: políticas, deportistas, artistas, activistas.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Said (@jorgesaid11)

“Entrevisté a una violinista de 20 años que desde los cuatro estudia violín 14 horas diarias. Si le dicen que no puede seguir practicando un instrumento occidental, ella dice que se tiene que suicidar. Muchas jóvenes de 20 años crecieron vistiendo ropa occidental por influencia estadounidense. Es un cambio radical”, contó a BBC Mundo.

Parte de sus días en Afganistán, están narrados en su cuenta de Instagram. Allí precisamente pone el foco sobre las mujeres.

“Tremendo sufrimiento los relatos de las madres afganas. En estos momentos mostrándome fotos de sus hijitos todos muertos, masacrados ayer en Kunduz. Ellos están horrorizados con las 4 amenazas (…). El drama inimaginable continúa en su mayor dimensión. No hay comida, agua, electricidad para cientos de niños. La OTAN sabía que al abandonar a su suerte a Afganistán, la catástrofe humanitaria se transforma en el problema de la conciencia global (…)”. Esto fue lo que contó el pasado 10 de agosto debajo de una foto donde se le ve rodeado de mujeres y niños.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Said (@jorgesaid11)

Por ahora, según lo que ha narrado a los medios internacionales, Jorge Said no sabe cuándo saldrá de Kabul. Además de la chilena, también tiene la nacionalidad estadounidense. Los militares de ese país le dijeron que podría irse en uno de sus aviones. ¿Cuándo? el periodista no tiene respuesta para eso.

