el testimonio de un enfermero en Italia

“Sería precioso poder poner en contacto a los pacientes del departamento de reanimación con sus seres queridos, pero no hay posibilidad, están aislados. Para colmo, no podemos ponernos a pensar en llamadas, porque de repente, sin motivo aparente, los pulmones de algunas de esas personas dejan de funcionar, como si se apagaran , a veces sin que se logre recuperar la situación”.

