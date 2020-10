El terrorífico momento en que una madre se enfrenta al pitbull que atacaba a su hija de 7 años en plena calle

En el ataque, el perro arrastró a la niña varios metros por el suelo y se negaba a soltarla. La madre y las personas que se acercaron intentaban desesperadamente parar el ataque pateando al perro o agarrándolo del collar , pero la escena no se detuvo hasta que el animal no decidió salir corriendo tras tener la pierna de la niña en su boca por aproximadamente dos minutos .

You May Also Like