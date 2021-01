el terrible testimonio de una trabajadora en un matadero

Finalmente, decidió dejar su empleo y con terapia, las cosas empezaron a mejorar. “Unos meses después de haberme ido, me contactó uno de mis antiguos colegas. Me dijo que un compañero, cuya tarea era despellejar las carcasas, se había suicidado”.

Uno de los testimonios más terribles no lo vivió ella, sino un matarife: “Nunca olvidaré cuando, llevando yo algunos meses en el matadero, uno de los chicos abrió una vaca recién sacrificada para destriparla y el feto de una ternera cayó de ella. Estaba preñada . El joven empezó a gritar y tuve que llevarlo a una sala de reuniones para calmarlo; lo único que podía decir era: ‘Simplemente no está bien, no está bien’, una y otra vez”.

