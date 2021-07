El tercer intento para quitar el récord policivo

Desde un principio, las propuestas de Pineda han sido rechazadas por sectores de la sociedad civil, entre ellos, los empresarios, por lo que no han prosperado. No se sabe si esta vez entrará a debate o será archivada. Por lo pronto, el diputado insiste en que con la eliminación del récord policivo se le daría una segunda oportunidad a aquellas personas que salen de las cárceles y buscan reinsertarse en la sociedad.

De acuerdo con la iniciativa de Pineda, “la presentación del certificado de información de antecedentes penales no podrá exigirse para solicitudes de empleo, tanto de la empresa privada como del sector público, salvo que se trate de servicios bancarios, financieros o de valores y servicios de vigilancia o seguridad privada”. Señala que solo las autoridades con competencia para investigar y decidir delitos o faltas podrán solicitar que se les expida copia o certificación del documento. Establece que “las entidades públicas que sometan a tratamiento de datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, una vez prescrita la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o pena, no podrán comunicarlas”. Solo se exceptúa “en los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de justicia competentes u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, que deberán guardar respecto de ella la debida reserva o confidencialidad”.

