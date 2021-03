El tercer cheque de estímulo llegará a familias de estatus mixto e hijos ciudadanos de padres indocumentados | Noticias Univision Dinero

En el proyecto aprobado por los demócratas en el Congreso “se permite un crédito de $1,400 por cada dependiente para el cual el contribuyente provea un número de indentificación válido (un número de Seguro Social en este caso) aun cuando la declaración de impuestos no incluya un número de identificación válido para el contribuyente o cónyuge”, detalló Seth Hanlon, senior fellow y experto en impuestos del Center for American Progress , citando el texto analizado por el Joint Tax Committee —una oficina no partidista que evalúa las iniciativas tributarias.

Ello fue modificado y, esta vez, el proyecto aprobado hizo “elegibles para el pago de $1,400 a 2.2 millones de niños con un número de Seguro Social (cuyos padres carecen ambos de un número de Seguro Social)”, respondió Wendy Cervantes, directora de inmigración en The Center for Law and Social Policy (CLASP), a una consulta hecha recientemente por Univision Noticias sobre este punto en específico.

