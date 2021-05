El tenso encuentro de Jesús Castro con la prensa al ser ‘pillado’ con su novia, Alba Casillas: “Venís a molestarme”

La vida sentimental de Jesús Castro ha tomado cierta importancia desde que se conociera la noticia de que estaba saliendo con Alba Casillas, exparticipante de Mujeres y hombres y viceversa y prima de Iker Casillas. Sin embargo, el actor siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada y prefiere no ser grabado y preguntado por ello, sino solo por su profesión.

Por ello, el intérprete ha vivido un tenso encuentro con los reporteros de Europa Press este jueves cuando le han hecho algunas preguntas después de salir a tomar algo con su pareja en una terraza. “¿No tenéis nada más que hacer que estar aquí?“, ha preguntado Castro.

“Si sabéis que soy muy celoso de mi intimidad, ¿qué hacéis aquí?”, les ha recriminado. “Sabéis que no entro nunca en mi vida privada, no lo voy a hacer hoy“.

“Si queréis ver cómo estoy, miradme, nunca he estado mejor. No me enfado, pero me parece increíble que vengáis en un día que tengo libre a molestarme”, ha echado en cara el exaspirante MasterChef Celebrity. “Yo repelo esto. Yo presento una película y atiendo a 70 medios de comunicación, pero que vea este despliegue porque he comido una pizza y me he tomado una Coca Cola Zero, me parece increíble”.





“Sé que está la cosa mal y no tenéis mucho contenido. Está la cosa muy barata para que yo interese”, ha señalado. “Yo no me enfado, cariño, porque si yo me enfado este señor no graba. No me estoy enfadando porque os respeto muchísimo, pero me gusta que, igual que yo os respeto, me respetéis a mí y creo que no se está dando”.

“Os lo digo sinceramente, puedo ser pacífico y atenderos de una forma educada. También puedo no serlo y créeme que no queréis“, ha apuntado Jesús Castro. “Ya sé que es tu curro, os entiendo y por eso no me estoy poniendo a malas. Pero me da pena porque yo me dedico a otra cosa, jamás he vendido nada y jamás voy a hablar de mi vida. Me dedico a ser actor, tú vienes y me preguntas por mi peli y yo te respondo. Esto no“.

“Tengo pocos días para ser Jesús Castro, que es el que soy de verdad, y venís hoy. Ante todo soy una persona, soy actor cuando me pagan”, ha continuado explicando mientras también hablaba de su próxima película, Hombre muerto. “Me estoy tomando algo tranquilo y que haya este despliegue por mi vida personal no me parece justo porque nunca he hablado de mi vida personal y porque nunca voy a hablar”.

“Solo os digo que estoy muy feliz y muy bien y muchas gracias por interesaros por mi salud sentimental, estoy muy contento. Ahora me voy a tomar algo como lo que soy, ni el actor ni historias“, ha concluido.