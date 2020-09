El tenso cara a cara entre FCC y la CSS en la Asamblea

Por su lado, Bustamante aseguró que el contrato sigue vigente y que FCC solicitó rescindir el contrato para que la CSS no pudiera ejecutar la fianza de cumplimiento, cuyo monto es de $55 millones. Explicó que no hay un “arbitraje”, como alega la empresa, sino una demanda de FCC ante la Cámara de Arbitraje Internacional para que en el caso que la CSS quiera ejercer el derecho sobre la fianza sea secuestrada.

“Licenciada, no quiero entrar en contradicción con usted. No pretendemos debatir con ustedes sobre quién tiene la razón, por eso hemos llamado al arbitraje que es donde se dirimirán las diferencias (…)”, dijo Figueroa.

