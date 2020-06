El temor a la morosidad puede endurecer las condiciones de las hipotecas

No obstante, habrá que esperar a ver cómo evoluciona el mercado. “Por el momento, no hay cambios importantes en las condiciones de las hipotecas, pero lo que sí estamos viendo por parte de los bancos es una apuesta por los tipos fijos, con algunas bajadas de precio en estos productos.

En ese caso, aquellos que no dispongan de ahorros suficientes, que no tengan una situación laboral estable o un buen sueldo tendrán más complicado conseguir financiación para comprar una casa.

