El teletrabajo en cuarentena añade dos horas extra a la jornada laboral

“Un gran problema es que no hay escapatoria. Sin mucho que hacer y sin ningún lugar adonde ir, las personas sienten que no tienen una excusa legítima para no estar disponibles ”, dice el artículo. Asimismo, hemos convertido los espacios habitables en oficinas improvisadas, lo que hace que sea casi imposible desconectar .

Que el teletrabajo bajo el confinamiento no es idílico ya ha quedado establecido en centenares de ‘tuits’ en clave de humor -o no tanto-, especialmente si ese trabajo remoto se hace con niños en casa.

