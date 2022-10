El telescopio Webb muestra el lado oscuro de los Pilares de la Creación

A diferencia de muchas de las imágenes recientes de Webb, no hay galaxias de fondo que brillen porque su luz lejana no es capaz de atravesarlas.

Aunque se han formado miles de estrellas dentro de los pilares y suelen brillar como característica central, su luz estelar no puede detectarse en la luz infrarroja media. En cambio, el instrumento MIRI solo puede ver las estrellas más jóvenes que no se han desprendido de su cáscara polvorienta y que brillan como rubíes en la imagen. Por su parte, las estrellas azules de la escena representan las estrellas más viejas que se han desprendido de las capas de gas y polvo.

