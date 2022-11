el telescopio Webb capta la foto más terrorífica de los Pilares de la Creación

La última imagen que el telescopio espacial James Webb ha tomado de los Pilares de la Creación transmite sensaciones propias de Halloween, al menos así lo ha definido la Agencia Espacial Europea. En un comunicado de prensa, la entidad afirma que las luces captadas por el instrumento del infrarrojo medio (MIRI) del Webb son “lúgubres e inquietantes”.





La ESA explica que en la fotografía destaca la presencia de los pilares de gas y polvo en tono plomizo que “permite intuir la actividad que tiene lugar en su interior”. Los investigadores señalan que los Pilares de la Creación están conformados por miles de estrellas que pudieron verse en otra imagen capturada por la cámara del infrarrojo cercano (NIRCam) y que con el MIRI han desaparecido.

Algunas estrellas que se captaron en la imagen del NIRCam [derecha] no aparecen en la nueva foto hecha con el MIRI [izquierda]. NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI), A. Koekemoer (STScI)

Según detallan, la nueva imagen de la zona no significa que las estrellas recién nacidas hayan muerto de repente, sino que estas no han sido captadas al no estar rodeadas de la suficiente cantidad de polvo interestelar. Los científicos apuntan que el MIRI solo capta aquellas estrellas jóvenes que no se han desprendido aún de sus capas de polvo.





Esta información se traduce en dos colores dentro de la última fotografía de los Pilares de la Creación. Los puntos de color carmesí situados en los extremos de los pilares son las estrellas recién nacidas que todavía mantienen el polvo, mientras que los puntos azules son las que están envejeciendo y están desprendiéndose de la mayoría de sus capas de gas y polvo.

Por muy lúgubre e inquietante que la ESA diga que es la escena capturada, lo cierto es que permite que los equipos de expertos puedan estudiar con más detalle este lugar espacial, situado en la Nebulosa del Águila, a unos 6.500 años luz de la Tierra.

