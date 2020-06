El telescopio chino FAST, el más grande del planeta, buscará vida extraterrestre a partir de septiembre

Dada su sensibilidad, este tipo de aparatos deben estar totalmente aislados de interferencias humanas cercanas , para evitar el peligro de confundir a los astrónomos con señales captadas que son, en realidad, producto de los terráqueos. Esta es una de las razones por las cuales en 2016, al inicio de las pruebas del telescopio, el Gobierno de China reubicó a 2.029 familias, un total de 9.110 personas, que vivían a unos cinco kilómetros del mismo. Las autoridades planeban dar a cada persona unos 1.800 dólares por compensación de vivienda, informaba The New York Times.

La ventaja de los radiotelescopios frente a los telescopios ópticos es que operan en longitudes de onda donde la atmósfera no interfiere, de manera que consiguen captar ondas que están mucho más lejos, incluso a millones de años luz. ¿Se ha captado algo que parezca vida extraterrestre hasta la fecha? No parece, por el momento han revelado solo púlsares y ráfagas de radio rápidas .

El FAST cuenta con un perímetro de 1,6 km, un diámetro de medio kilómetro y su disco parabólico es tan grande como 30 campos de fútbol . Es 2,5 veces más sensible que el segundo telescopio más grande del mundo y permitirá explorar hasta cuatro veces más porciones del espacio que los actuales radiotelescopios más potentes, dice el The Jakarta Post.

You May Also Like