El técnico del Valencia ve al equipo debilitado y pide refuerzos

“Han sido diferentes motivos algunos de los cuales no llego a entender”, añadió Gracia, quien, no obstante, aún tiene esperanzas de lograr algún refuerzo.

“Tengo la esperanza en esos refuerzos que antes de venir ya se me dijo que iban a venir, no ha venido ninguno y tengo esperanzas en que vendrán”, afirmó.

You May Also Like