El Teatro La Latina de Madrid acogerá un musical dedicado a las canciones de Raffaella Carrà

Una de esas mujeres es Lola que, interpretada por Marta Arteta , ha dejado de lado a los hombres y ya no cree en ellos. Solo le importa bailar. Arteta ha confesado que, a pesar de que el personaje de Lola no se parece en nada a ella, le ha resultado “súper divertido” encarnarlo.

Sin embargo, la historia no narra la vida de Carrà, sino de sus canciones. Éxitos que todas las generaciones bailaron y que, a día de hoy, siguen sonando en muchas celebraciones y fiestas. Cantante, bailarina y presentadora, la fama y la energía de Raffaella no se han apagado con los años .

