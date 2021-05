¿El té o las infusiones tienen glúten?

En cualquier caso, se trataría de “una contaminación puntual” y no existen razones de alarma . Tras el análisis que llevan a cabo FACE y AETI sobre estos productos para comprobar si son aptos o no para celíacos, una de las principales conclusiones es que “ aunque pueda existir gluten en la materia seca, no pasa a la infusión”.

You May Also Like