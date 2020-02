El TE no participará en la consulta de la Alcaldía de Panamá para la playa

La consulta ciudadana que organiza el Municipio de Panamá para determinar si los capitalinos avalan o rechazan el proyecto de recuperación de espacios públicos, movilidad y playas de la bahía, sufrió un revés.

El Tribunal Electoral (TE) informó que no participará en la consulta, porque la obra se hará bajo la modalidad prevista en la Ley de Descentralización, que no implica ninguna votación y por ello no será necesaria su participación.

La consulta se realizará el 12 de marzo, a las 5:00 p.m., en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa.

El proyecto tiene un costo de $120 millones. Archivo

Consulta para la playa se mantiene pese a que el TE no participará

Aunque el Tribunal Electoral (TE) se hizo a un lado, hasta el momento la consulta ciudadana del Municipio de Panamá para decidir el futuro del proyecto de playa en la bahía de Panamá se mantiene.

Se hará el próximo 12 de marzo a las 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, que tiene capacidad para 3 mil personas.

En un comunicado, el TE informó que previa conversación de los magistrados con el alcalde José Luis Fábrega, no participará en la consulta. Argumenta que el proyecto municipal se presentará bajo la modalidad prevista en la Ley 66 de 2015 de Descentralización, que no implica ninguna votación, razón por la cual no será necesaria su participación.

El pasado miércoles 5 de febrero, el alcalde Fábrega le solicitó al TE que supervisara la consulta.

Según Fábrega, se hará una votación a mano alzada y participarán todos los pobladores de la comuna capital. En las últimas elecciones (mayo 2019) 679 mil 792 personas estaban habilitadas para votar en el distrito capital.

El artículo 84 del Decreto 10 de enero de 2017, que reglamenta la ley de Descentralización, dice que el municipio o corregimiento encargado de la obra hará la convocatoria 30 días antes de la fecha escogida. Una vez los ciudadanos se reúnan en el lugar establecido, se anuncia el proyecto, el monto y la prioridad de ejecución, y luego los presentes votan a favor o en contra.

El proyecto insignia de Fábrega tiene un costo de $120 millones.