El TAS prohíbe a Rusia competir en los Juegos Olímpicos de Tokio y en los Juegos de Invierno de Pekín

El informe abordó las acusaciones hechas por el exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, quien dos meses antes había desvelado en el diario The New York Times que los rusos utilizaron sustancias dopantes en Sochi con la aprobación de las autoridades nacionales. Rodchenkov señaló que hasta 15 medallistas rusos en Sochi formaban parte de un programa en el que se cambiaron las muestras de orina contaminadas por otras limpias.

De todos modos, valoró que “estas consecuencias siguen siendo las más fuertes jamás impuestas a un país por infracciones relacionadas con el dopaje”. “Rusia no podrá participar, presentar candidaturas ni ser sede de ningún evento, durante los próximos dos años, incluidas dos ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y muchos otros eventos importantes. Esto envía un mensaje claro de que no se tolerarán las trampas institucionalizadas y los esfuerzos concertados para trastocar el sistema mundial antidopaje”, subrayó.

Sin embargo, los deportistas rusos sí podrán participar en dichos eventos siempre que no estén sujetos a suspensión impuesta por una autoridad competente y que en su uniforme no figure la bandera rusa, sino las palabras “atleta neutral”. Además, el himno nacional ruso no podrá sonar en ningún momento aunque suban a un podio.

You May Also Like