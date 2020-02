El Tapón del Darién

Como es de suponer, esta propuesta de abrir el Tapón del Darien, puede generar simpatía o adversidad, dado que se trata de un tema que no ha sido verdaderamente estudiado y analizado al calor de las realidades que imperan hoy día en pleno siglo XXI, pero más allá de las controversias que surjan no es difícil de imaginar un desfile de camiones de carga, vehículos y trenes desplazándose por esas nuevas vías que definitivamente representarán una caudalosa corriente de ingresos por las inversiones que se generarán. Así como en nuestra frontera de Paso Canoas se congestionan diariamente cientos de camiones con furgones cargados de mercancías que cruzan esa frontera, estimamos que igual y hasta más, será el movimiento comercial con un formal paso fronterizo con Colombia.

Por el contrario, la apertura del Tapón del Darién, con carreteras y vías de ferrocarril abre un abanico de oportunidades al comercio internacional no sólo con Colombia, sino también con el resto de los países de Sur América. Así, es fácil colegir, el desarrollo comercial que se producirá en esa región y que se esparcirá en todo el Territorio Nacional. El establecimiento oficial de oficinas gubernamentales en los pasos fronterizos que se determinen y que incluyen Aduanas, Migración, Policía, etc. colaborarán al mantenimiento del orden y cumplimiento de leyes y reglamentos que rigen en nuestra República dando un carácter de seriedad y respeto a todos los usuarios de los servicios públicos que se demanden.

