El tango de TikTok: Bytedance establece alianza con una editorial operada por el gobierno chino

TikTok, una aplicación de videos cortos de propiedad china que se ha vuelto indispensable para todos los adolescentes de Occidente, pone un gran énfasis en su independencia de las autoridades de Pekín. Su empresa controladora no es tan enfática. Bytedance, que está valuada en 75.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor empresa emergente no cotizada en bolsa, ha establecido una alianza con la editorial Shanghai Dongfang Newspaper Company, operada por el gobierno chino. La coinversión establece una empresa en la que Bytedance tiene una participación del 49% y que se dedicará, entre otras cosas, a desarrollar tecnologías como inteligencia artificial.

No se trata de la primera colaboración de Bytedance con el gobierno chino. Desde su fundación en 2012, ha trabajado con casi todas las organizaciones noticiosas de China, muchas de las cuales son operadas por el Estado, a las que necesita para su nueva aplicación de noticias, Jinri Toutiao, sobre todo desde el lanzamiento, en 2017 de New Era, canal que informa principalmente acerca de las actividades del gobierno. En 2018, Bytedance contrató como vicepresidente a un excomentarista de CCTV, la televisora estatal de China. En abril concretó una sociedad estratégica con Beijing Time, plataforma de noticias vinculada con el comité del Partido Municipal de Pekín.

Toutiao es blanco continuo de críticas, tanto del gobierno como de los usuarios, por la falta de contenido serio. El propósito de la coinversión es cubrir ese vacío. Shanghai Dongfang es propietaria de The Paper, una empresa seria que lleva a cabo trabajo legítimo de investigación, aunque la censura del gobierno someta un poco su agudeza.

Bytedance tampoco es la única gran empresa tecnológica china que trabaja en estrecha colaboración con empresas del Estado, en especial en áreas como la inteligencia artificial que el Partido Comunista considera estratégicas. En 2016, Baidu, el mayor motor de búsqueda de China, convino en desarrollar tecnología con una empresa estatal de telecomunicaciones. En junio, Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba, se reunió con SASAC, la dependencia gubernamental encargada de supervisar a las empresas estatales, para dialogar sobre posibles enlaces para promover la innovación digital. Tencent, otro gigante de internet, también ha sentido cierta presión para hacer lo mismo.

Por más natural que parezca en China, el convenio de coinversión se concretó solo unas semanas después de iniciada una evaluación del gobierno estadounidense en materia de seguridad nacional sobre TikTok motivada por inquietudes sobre la posibilidad de que la empresa le dé a Pekín acceso a datos sobre millones de estadounidenses y contenido de censores que no le agrada al régimen.

Bytedance insiste en que los datos sobre usuarios que no son chinos se conservan en servidores no chinos y la decisión de qué se muestra o no a los estadounidenses se toma en Estados Unidos. Además, afirma que su nueva iniciativa china se “centrará en los derechos digitales de videos cortos”. Sin embargo, no es muy probable que estas garantías impresionen a sus críticos.