El susto de Ana Morgade, de vuelta al hospital por una infección que ha acabado en cirugía

“Sí, esta vez es un hospital privado ; después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una solución que mejorase mi estado -que era complicado y no siempre ha sido operable-, di con unos especialistas magníficos”, explica.

“ Estoy contenta y optimista, pero me he llevado un poco de susto, la verdad . Peeeeeeeeero ha salido todo increíble! “, relata, para después dar las gracias a todo el equipo que la ha asistido del hospital universitario Montepríncipe.

“Hoy sí me apetece compartir foto! He estado 3 días en el hospital por una operación (una infección bastante pesada que ha acabado en cirugía. Un mini Carrie, pero por dentro)”, avanza la humorista.

