El ‘Sussexit’ se vuelve en contra de Meghan y Harry

La duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles, está en sintonía con su marido. Obtiene el 44% de votos positivos la futura reina consorte, pero son unos datos cerquísima del 43% que no tiene una buena consideración de ella, estando mejor considerada entre las mujeres que entre los hombres , a pesar de que siempre se ha dicho que eran ellas quienes no la apoyaban al compararla continuamente con Lady Di.

En el caso de Kate Middleton, es fácilmente visible que el pueblo tiene en buena consideración a la presumible futura reina junto a su marido. Un 76% cree que cumple correctamente con sus funciones, 5 puntos más que en marzo (solo un 14% de críticas negativas, habiendo un único 9% que no sabe o no contesta). Ambos ganan enteros cuanto mayor es la edad del encuestado.

