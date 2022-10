El surrealista y confuso momento en que Verstappen se entera de que ha ganado el mundial de F1: “¿Soy campeón o no?”

Mientras ambos compañeros conversaban, un comisario de la FIA le confirmaría que sí lo era. “Eres campeón del mundo”, se le escucharía decirle al piloto de Red Bull, que acogía la noticia haciendo un gesto de no entender nada. “Pero no soy campeón. ¿Lo soy?” , preguntaría sin querer volver a hacerse ilusiones. “¿Estás seguro?”, volvería a cuestionar antes de recibir la confirmación definitiva.

La euforia duraría poco , porque pronto en el pit lane reinaría la confusión porque la FIA aún no había anunciado si se otorgarían todos los puntos. Este desconocimiento generó dudas sobre si Max ya era matemáticamente campeón o tendría que esperar a Austin, y terminaron diciéndole que aún no había ganado el Mundial.

No se enteró de que era bicampeón del mundo hasta que el entrevistador, que hablaba entonces con Sergio Pérez, llamó su atención mientras conversaba tranquilamente con Leclerc. El periodista le instó a acercarse y le comunicó que había un cambio en la clasificación final: Checo segundo y el monegasco tercero, lo que significaba para él que ya no había más campeonato que pelear, porque ya tenía su nombre escrito .

‘Mad Max’ vio la bandera de cuadros cruzando la línea de meta primero, sin ser consciente de la penalización al piloto de Ferrari y de los puntos que sumaría tras la conclusión de la carrera. Se bajó del coche y celebró con sus mecánicos la victoria… pero no el campeonato , porque aún no sabía que el Mundial ya era suyo. “Hubiera sido genial ganar el campeonato aquí, pero tenemos una gran oportunidad en la siguiente carrera”, dijo el piloto de Red Bull en la primera entrevista tras la prueba.

El circuito de Suzuka ha sido testigo este domingo de uno de los desenlaces de un campeonato del mundo más surrealistas y confusos que se recuerdan en la historia de la Fórmula 1, pues Max Verstappen, que ha logrado coronarse bicampeón del mundo en el Gran Premio de Japón, donde acabó primero, no sabía si había conseguido revalidar el título o no .

