El surf y bodyboard le hacen un llamado al MINSA; piden tener acceso al mar

Debido a las restricciones existentes la Asociación Panameña de Surf no ha podido coordinar las convocatorias para escoger la selección que irá al Mundial. También se ha visto afectado el Circuito Nacional de Surf, que no tiene fecha de inicio debido a las condiciones que enfrenta el país; pese a que la APS presentó su presupuesto y planes a Pandeportes para 2021.

