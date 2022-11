El Supremo sentencia que el resumen de 90 segundos de los partidos de LaLiga no vulnera el derecho a la información

Así, la conclusión del Supremo es que no forma parte de las competencias de la CNMC un pronunciamiento ex ante sobre la grabación de hechos futuros e hipotéticos totalmente ajenos al acontecimiento deportivo y al margen del artículo 19.3 de la ley, sin que sea posible un pronunciamiento ‘ex ante’ sobre hechos que tiene carácter hipotético.

No obstante, recordó que el derecho a la información no tiene carácter absoluto o ilimitado. Por eso indicó que esta limitación de la información dentro del estadio a un breve resumen de 90 segundos no supone una vulneración del derecho a la información y recordó que sólo es digno de protección el derecho de los medios de comunicación a obtener la información necesaria para conformar la noticia en su contenido mínimo razonable.

El segundo punto objeto de recurso era determinar si las imágenes que se puedan captar en el recinto deportivo y que no formen parte propiamente del evento deben, o no, computar en el límite de 90 segundo s del artículo 19.3 de la ley. Y el tercero era la supuesta incongruencia omisiva y la falta de motivación de la sentencia recurrida.

