El Supremo indica que los repartidores no están obligados a poner su propio móvil para estar geolocalizados

La sentencia señala que no se está analizando un pacto entre empresa y trabajador, sino “un proyecto implantado unilateralmente” por la empresa del que, además de no haberse informado debidamente a la representación legal de los trabajadores, estos discrepan porque establece causas de suspensión y extinción vinculadas a conductas del empleado “al margen de las exigencias legales”.

El TS afirma que la sentencia recurrida no cuestiona que la geolocalización para hacer el seguimiento del pedido “no sea un método adecuado o idóneo a tal finalidad”, sino que “la configuración dada al mismo por la demandada no es conforme a derecho”.

