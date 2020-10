El Supremo de EE UU deniega el recurso por un supuesto plagio de Led Zeppelin en la canción ‘Stairway to Heaven’

A lo largo de todos estos años de disputas judiciales, los abogados de Led Zeppelin siempre han defendido que los demandantes no lograron mostrar pruebas sobre la supuesta copia ilícita del tema y argumentaron, entre otros aspectos, que no han conseguido demostrar que Led Zeppelin escuchara ‘Taurus’ antes de escribir su mítica canción.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha anunciado que no admite a trámite el recurso que los demandantes habían presentado después de que una corte inferior no les diese la razón en su acusación de plagio de la canción ‘Stairway to Heaven’, del grupo británico Led Zeppelin.

You May Also Like