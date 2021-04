El Supremo de Brasil ratifica la anulación de las condenas contra Lula, que podrá presentarse a las próximas elecciones

“Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme”, declaró este jueves Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia.

Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exjuez Sergio Moro, que no tenían competencia sobre esos asuntos.

