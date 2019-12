El Supremo confirma el derecho de los trabajadores a recibir cesta de Navidad

En los diversos pronunciamientos los magistrados han abordado la cuestión de si la cesta constituía o no una condición más beneficiosa. Según la resolución, no puede fijarse un criterio general para todos los casos según el cual la entrega de la cesta constituye siempre un derecho adquirido como condición más beneficiosa, o, por el contrario, una mera liberalidad de la empresa , por lo que el resultado de las soluciones judiciales puede ser diverso en atención a las características y la prueba de las circunstancias de cada caso.

Tal como recuerda la sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Lourdes Arastey, no es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre la tradicional cesta de Navidad, un tema del que, advierte, no puede fijarse un criterio general.

La sala de lo Social asegura que supone una “condición más beneficiosa” que favorece a los empleados, quienes venían disfrutando de la cesta “de manera regular, constante y reiterada todos los años” desde que la compañía comenzó su actividad, y añade que el que no se pudiera dar en un ejercicio concreto a fin de recortar costes no permite eliminar tal derecho.

