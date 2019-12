El Supremo avala la bajada de sueldo a los funcionarios poco productivos

El Tribunal Supremo considera correcto que un funcionario cobre menos si no es productivo. Eso se extrae de la sentencia publicada ayer en la que el alto tribunal rechaza el recurso de una trabajadora del Tribunal de Cuentas a la que se le recortó el plus de productividad. Reclamaba la devolución de un total de 214,35 euros. En noviembre de 2016 fue publicada la productividad aprobada correspondiente al segundo semestre de ese año, en la cual a la trabajadora se le aplicó un descuento de 575,77 euros.

De los 1.313,32 euros correspondientes a su nivel administrativo solo se le asignaron 737,55, tras retenerle los 15 días de baja habidos en el semestre más un descuento adicional de 414,35 euros en concepto de penalización.

Para justificar el descuento aplicado en su plus de productividad, la dirección técnica de su departamento alegó que no atendía llamadas telefónicas, no seguía las instrucciones y realizaba menor volumen de trabajo, sin que su superiora directa (que fue cesada en su puesto) aportara la documentación necesaria, correos electrónicos y registros de la aplicación informática utilizada en las actividades de fiscalización. Posteriormente, cuando se publicaron los pluses de productividad para el primer semestre de 2017, a la funcionaria se le asignó el mismo plus que a otros compañeros de su mismo nivel.

La sentencia recoge además que el reparto de productividad “debe realizarse siempre de acuerdo a criterios de transparencia y objetividad” porque, de lo contrario, “esa remuneración puede ser un medio de hostigamiento o de favoritismo hacia el empleado”. Al mismo tiempo, recuerda que “en ningún caso” las cuantías asignadas por un complemento de productividad durante un período de tiempo “originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos”. Es más, en su oposición, el Abogado del Estado reitera que “no existe un derecho al mantenimiento de la productividad en un determinado nivel retributivo” y que esos pluses van destinados a “retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o la iniciativa con la que el funcionario desempeña su trabajo”.

El Tribunal Supremo reconoce, por tanto, el “margen” que tiene la Administración a la hora de otorgar esta retribución y asegura que no “fija doctrina” en lo referente a la productividad.

Pero la sentencia ha desatado las críticas de los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas defiende “la profesionalidad y la dedicación de los empleados y las empleadas públicas españolas”. Desde el sindicato subrayan que complementos como el pago de productividad “deben ser un incentivo, objetivo y transparente”.