El Supremo avala aplicar el índice IRPH para las hipotecas en una vivienda de protección oficial

Asimismo, la evolución del IRPH no puede atribuirse a la entidad bancaria, a la que no se puede achacar que la trayectoria seguida por el índice represente un incumplimiento por parte del banco a sus obligaciones.

El cliente alegaba en sus recursos -rechazados en primera y segunda instancia- que no se le informó de la posibilidad de obtener una financiación distinta a la contratada , a lo que el Supremo responde que la transparencia no incluye “que la entidad bancaria tenga una obligación de asesoramiento sobre las distintas posibilidades de financiación”.

El Tribunal Supremo ha rechazado declarar nula la cláusula de un préstamo hipotecario referenciado al IRPH de una vivienda de protección oficial (VPO), al entender que este índice es válido y ha sido revisado periódicamente desde 2005 por acuerdos del Consejo de Ministros publicados en el BOE. Esta nueva sentencia llega después de que el pasado mes de octubre, en una sesión plenaria, el Alto Tribunal considerase que las hipotecas con IRPH no son “abusivas” pese a no ser transparentes tras examinar cuatro casos que fueron admitidos a trámite.

