El suplicio de la acumulación de animales en Panamá

‘Todos los perros fueron esterilizados, pero hace poco, cuando la Policía Ambiental realizó una visita de seguimiento al caso, se percataron que la señora había escondido a una perra embarazada para que no fuera esterilizada. La persona no quiere entregar a la canina, y ahora se tendrá que actuar con Juez de Paz’, mencionó Fernández.

‘En situaciones de acumulación, los animales retirados no son botados a la calle como las personas piensan, pues cuando no se les encuentra un hogar son regresados al propietario, pero esterilizados, y se le da seguimiento al caso’ dijo Fernández.

