El sueño expansionista de Bukele: el presidente salvadoreño promueve su marca en Centroamérica | Internacional

Ávila no sólo cita la entrega de vacunas, sino cuando Bukele mandó a llevar a un niño hondureño enfermo en ambulancia para atenderlo en un hospital de El Salvador. “Después del pedido de vacunas, también se han visto peticiones de ayuda para reparar los bordos (muros de contención) dañados por las tormentas tropicales que el Gobierno no repara a más de seis meses de la catástrofe. Esto ha funcionado mucho desde el discurso que Bukele mantiene de que ‘si nadie roba, el dinero alcanza’, porque en Honduras la consigna principal en redes sociales es lo contrario: ‘¿Dónde está el dinero?’”, le dice la periodista a EL PAÍS.

“Sus posiciones públicas con respecto al presidente Juan Orlando Hernández han creado simpatías en una población que está cansada de la crisis. Candidatos a elección popular de los partidos de oposición al Partido Nacional, el de Juan Orlando, usan el nombre de Bukele para ganar adeptos”, dice Ávila. El salvadoreño no solo no invitó a su homólogo hondureño a su toma de posesión, sino que en una ocasión expresó que “Hernández debería revisarse a sí mismo el haberse impuesto como dictador”.

