El sueño del Andorra de Piqué en Copa acaba en los penaltis contra el Leganés

Con este resultado llegaron a la prórroga, primero, y después a la tanda de penaltis. Empezó mal el ‘Lega’, que falló el primero, pero el Andorra no tuvo mejor suerte. De los cinco primeros disparos, fallaron dos cada uno y se decidió por eliminación. Ahí el equipo de Primera División sacó su mayor templanza y no falló en sus tres disparos, algo que sí hizo el Andorra.

