El sueño americano muere en el Tapón del Darién

”Colombia no construirá muros para contener la migración y no permitirá que sus fronteras se conviertan en cementerios”, dijo justamente este sábado la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil , durante en la 52 Asamblea General de la OEA.

Se pusieron también de acuerdo con los indígenas kunaa del otro lado de la frontera para que ellos les guiaran por la segunda parte del viaje y así no ser acusados de tráfico de migrantes. Por ello cobran unos 150 dólares porque al fin y al cabo es un negocio para este pueblo, que no tiene ni hospital, ni carreteras decentes ni siquiera electricidad las 24 horas.

Como ellos, más de 150,000 personas -el 60 % de ellos venezolanos, empujados por una economía que no revive y porque dicen que en Estados Unidos les están “dejando entrar”- han decidido cruzar en lo que va de año por uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo, una travesía que puede durar la semana por una selva montañosa donde no hay ley.

“Yo a usted no le dejo solo, papi, yo me vengo con usted”, le respondió Steven. Sabía que lo que les esperaba en el camino iba a ser peligroso; lo había visto en redes y en la tele. Dudó pero finalmente le dijo el padre colombia-venezolano: “vamos por la selva que eso va a ser una aventura”.

