El sueco Armand Duplantis bate el récord del mundo de salto con pértiga al aire libre con 6,15 metros

Sobre su consulta con Lavillenie justo antes de hacer el salto del récord mundial, indicó que le preguntó al francés si debía de moverse “un poco” tras haber golpeado el listón en la caída en el primer salto. “El pensó que simplemente no había despegado lo mejor que podía, así que me dijo que golpeara con un poco más de fuerza al comienzo del salto”, explicó.

“Caí en la lona, pero en realidad no he vuelto a caer a la tierra, creo que todavía estoy por encima en las nubes en este momento. Es surrealista, es una sensación brutal cuando todo se alinea así y haces una muy buena actuación”, confesó Duplantis en declaraciones recogidas en la web de la reunión.

Duplantis no encontró rival y fue superando sin problemas las alturas. En el 5,85, falló su primer intento, pero no en el segundo y con la victoria ya asegurada en la prueba, probó con los 6 metros, que superó para irse a por el récord del mundo.

