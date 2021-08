El sucesor de Usain Bolt en los 100 metros: Lamont Jacobs, un italiano que vino de Texas

“Con Jeremy, que nació cuando yo tenía apenas 19 años, no ha sido el mejor padre: era inmaduro, los conflictos con su madre (luego tuvo dos pequeños más con otra mujer) me lo alejaron, pero intento recuperar el tiempo perdido “, confiesa el campeón olímpico de la recta.

“Lo odié por su ausencia, pero he cambiado mi perspectiva: me dio la vida, músculos fuertes, velocidad. Lo juzgué, sin saber nada de él”, explicaba.

El sprinter trabaja también desde septiembre de ese año con una psicóloga, Nicoletta Romanazzi. “Con ella convenimos para que ataque realmente mis miedos y mis fantasmas. No fue sencillo, hay cosas intimas que uno no quiere ni siquiera revelar a uno mismo”, se confesaba Jacobs en la prensa italiana.

