el subidón de la inflación empuja casi un 30% la demanda a la caza de chollos

Pero si ya tenemos decidida la compra de un determinado producto y no queremos o no podemos desembolsar lo que cuesta nuevo en la tienda, una buena opción es adquirirlo de segunda mano. Fuentes conocedoras del sector consultadas por 20minutos sitúan el ahorro medio entre el 40 y el 50% , aunque dependiendo del tipo de producto, su antigüedad y su estado de conservación, este porcentaje puede oscilar entre el 15 y el 70% . Las mismas fuentes detallan que los bienes que pierden más rápido valor son los coches, electrodomésticos, ropa, libros y algunos muebles, por lo que su adquisición en la segunda mano supone un mayor ahorro para los compradores.

No nos engañemos: a todos nos gusta estrenar. Comprarnos una televisión nueva, un pantalón que se pone de moda o tener el teléfono móvil de última generación del mercado supone darnos ese capricho que nos llena de satisfacción pero que en ocasiones no nos atrevemos por su precio. En esta época de crisis económica , con el coste de la vida disparado por la inflación , esa duda se acrecienta y nos pensamos una y mil veces los gastos que podemos realizar o no.

