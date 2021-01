El ‘streaming’ convierte a ‘YHLQMDLG’, de Bad Bunny, en el disco de mayor éxito en España en 2020

Aviónica de Antonio Orozco fue undécimo, seguido por El danzar de las mariposas de El Barrio, Letter To You de Bruce Springsteen, Siete veces sí de Vanesa Martín, Spoiler de Aitana (con un disco de 2019), Future Nostalgia de Dua Lipa, ENOC de Ozuna y 11 razones, de nuevo de Aitana.

Y no fue una rareza, ya que el también puertorriqueño Anuel AA se colocó en cuarto lugar con Emmanuel y el colombiano J Balvin en quinto con Colores. Completaron el top 10 por este orden: Lo que me dé la gana de Dani Martín, La cruz del mapa de Manuel Carrasco (publicado en realidad en 2018), Prisma de Beret, el disco de tributo a Joaquín SabinaNi tan joven ni tan viejo y, como cierre, Fine Line de Harry Styles, el único en inglés.

