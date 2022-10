El 'streamer' iShowSpeed, muy enfadado tras recibir comentarios racistas, decide terminar su directo: "A recoger algodón"

El resto de los espectadores le mandaron mensajes de apoyo al youtuber , que no ha vuelto a mencionar el incidente. No obstante, ha mostrado que las plataformas aún necesitan hacer más trabajo para limitar a los usuarios racistas que, tristemente, siempre han sido muy habituales en este tipo de ambientes.

Además, le escribe: “Me encanta tu contenido, me ayuda con los problemas de mi vida. Te quiero, tráeme un poco de algodón “. Una referencia al pasado trabajo de los esclavos en Estados Unidos que Speed no quiso ni escuchar.

IShowSpeed ended stream after a series of racist donations pic.twitter.com/iQjcAaaZDO

