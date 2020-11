El ‘stalkerware’, la amenaza silenciosa que utiliza la tecnología para controlar a las víctimas de violencia doméstica

En este tiempo, la alianza asegura que “ha aprendido mucho” . “Ahora entendemos que el stalkerware no es un problema puramente técnico. El reto no es la tecnología, sino la disponibilidad comercial del stalkerware, la falta de normativa sobre su utilización y, tal vez, el problema más difícil, el hecho de que la violencia contra la mujer y las diferentes formas de abuso online se hayan normalizado”, afirma la directora senior de Relaciones Externas de Kaspersky, Christina Jankowski.

El número de instalaciones de stalkerware en todo el mundo entre enero y octubre de 2020 ascendió a más de 48.500 , muy cerca del total (casi 52.000 instalaciones) observado durante el mismo período en 2019. No obstante, y como apuntan desde Kaspersky en un comunicado, este “ligero descenso en las cifras en comparación con el año pasado” no quiere decir que haya indicios de que el stalkerware esté desapareciendo.

La amenaza que presenta el programa espía conocido como stalkerware no solo no ha desaparecido sino que en lo que va de año se han detectado más de 48.000 instalaciones en dispositivos móviles a nivel global, con el fin de monitorizar la actividad digital de las víctimas.

You May Also Like