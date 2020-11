El sorprendente porcentaje de mujeres que escriben comentarios misóginos en Twitter

La educación es clave . Enseñar a los jóvenes que no se han unido aún a las redes sociales que la buena educación no está en vías de extinción y que si uno dice algo hiriente online, podría causar problemas.

Y agregó que no se trata de “controlar internet”, sino de “recordar que a menudo en línea no somos tan buenos ciudadanos como fuera de internet “.

