el smartwatch más todoterreno del mercado perfecto para el deporte extremo en verano

Así que no te recomendaré este smartwatch si buscas algo ‘lifestyle’, elegante, discreto o ‘cuqui’ que llevar en la muñeca. Si lo que quieres es que te controle las pulsaciones y el sueño, que mida calorías y pasos y que te avise de lo que pase en tu móvil, este no es tu reloj. Pero si te gusta el deporte y andar despreocupado si vas a la playa, es una opción estupenda .

Si todavía no te has dado cuenta, te lo vuelvo a repetir: el Amazfit T-Rex Pro es un reloj inteligente que lo aguanta casi todo y, por lo tanto, está diseñado para trotar y para que puedas ir con él sin preocuparte de que sufra ningún daño.

El rendimiento a veces no brilla demasiado y tenemos algún tirón, pero nada demasiado malo como para que el resto de sus cosas buenas no valgan la pena.

En el plano de las funciones de salud el Amazfit T-Rex Pro no se diferencia de otros relojes : control de sueño, de respiración, de ritmo cardíaco, de oxígeno en sangre, de presión… nada que la marca no haya mostrado ya.

