El sistema Apple-Google para rastrear contagios estará disponible en tu móvil sin necesidad de instalar ninguna app

De esta forma, si así lo autorizas, tu iPhone o tu teléfono Android te avisarán si has estado en contacto con una persona contagiada durante las últimas semanas. Asimismo tú también podrás notificar si eres positivo y permitir que se avise a tus posibles contactos -información se guarda en la memoria de los móviles y no se comparte con nadie-. El sistema lleva por nombre Exposure Notifications Express .

Ambos gigantes han desarrollado un nuevo sistema que permitirá a las autoridades de salud pública utilizar los smartphones para ayudar en el rastreo de contactos sin tener que crear una aplicación , es decir, tu teléfono móvil , ya sea iOS o Android , te avisará si has estado expuesto aunque no te instales ninguna de las apps oficiales.

