El sistema antimisiles Patriot de EE.UU. podría proteger la red eléctrica de Ucrania. Rusia amenaza con “consecuencias impredecibles”

En una entrevista con The Economist publicada el jueves, Zelensky también rechazó la idea sugerida recientemente por el secretario de Estado de EE UU., Antony Blinken, de que Ucrania busca recuperar solo las tierras incautadas por Rusia desde febrero de 2022 y no áreas como Donbas y Crimea, que han estado bajo control ruso desde 2014.

Sin embargo, agregó: “Estados Unidos no está en guerra con Rusia y no buscamos un conflicto. Nuestro objetivo es proporcionar a Ucrania la asistencia de seguridad que necesita para defenderse”.

