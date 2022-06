El síndrome de Ramsay Hunt, una rara enfermedad por un virus que le ha provocado una parálisis facial a Justin Bieber | Noticias Univision Salud

Según el Mount Sinai de Nueva York, si no hay mucho daño en el nervio facial, el paciente debería mejorar completamente en unas pocas semanas, pero si el daño fuera severo es posible que no logre recuperarse por completo y arrastre algunas afectaciones, incluso después de varios meses.

“Para aquellos frustrados por mis cancelaciones de los próximos shows, simplemente físicamente, obviamente, no soy capaz de hacerlos”, dijo, y agregó: “mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad. Espero que ustedes entiendan.”

