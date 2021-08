El síndrome de Müller-Weiss, la lesión incurable que deja a Nadal fuera en 2021 y puede abocarle a la retirada

Pasar por el quirófano no es una solución a corto plazo, pero si lo hace quizá le obligue a dejarlo todo . Lo que no han conseguido leyendas como Novak Djokovic o Roger Federer (que también está padeciendo lo suyo, aunque ya con 40 años cumplidos), puede lograrlo su enemigo más persistente.

Entre la resignación y la desesperación, Rafa Nadal anunciaba con un vídeo en sus redes sociales que no volverá a pisar una pista de tenis en este 2021 para disputar un torneo. Ya se ha cansado de jugar con molestias, cuando no dolor, en el pie izquierdo y ha preferido parar antes de que vaya a más.

