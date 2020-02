El síndrome de la maldad

Me contaba un agente de policía, que ya ellos no saben qué hacer con la administración de justicia en Panamá que, con frecuencia, otorga “casa por cárcel” y/o “trabajo comunitario”, sin medir las consecuencias, casi como si fueran cómplices, antes que verdugos; ¡con la misericordia y compasión que los delincuentes no tuvieron con sus víctimas!

